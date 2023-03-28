Российский расчет ЗРК С-300В4 отразил групповой ракетный удар HIMARS в районе Сватово
Начальник пресс-центра группировки ВС РФ «Запад» Сергей Зыбинский сообщил об отражении группового ракетного удара при помощи РСЗО HIMARS по позициям российских войск в районе Сватово.
Как уточнил Зыбинский, вражеские снаряды были перехвачены в результате слаженных действий ЗРК С-300В4.
Кроме этого, в течение дня группировкой войск «Запад» была отражена атака украинских боевиков. Также были вскрыты и уничтожены три украинские диверсионно-разведывательные группы. Удалось и сорвать переброску вражеских резервов в районах насесенных пунктов Гряниковка и Синьковка.
Сергей Зыбинский рассказал об уничтожении неприятельского склада боеприпасов в района Волчанска расчетом РСЗО «Град». Помимо этого, минометный расчет врага был ликвидирован огнем орудия Д-30. Это произошло в районе населенного пункта Кисловка.
А расчеты ЗРК «Тор-М2У» сбили два украинских беспилотника «Фурия» в районе населенных пунктов Таволжанка и Наугольное.
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Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.