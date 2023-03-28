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МО РФ заявило об уничтожении до 240 украинских боевиков на Донецком направлении за сутки

14:33 28.03.2023
Также враг потерял на Донецком направлении три БМП, три бронетранспортера, две другие боевые бронированные машины, четыре автомобиля и гаубицу Д-30.
МО РФ заявило об уничтожении до 240 украинских боевиков на Донецком направлении за сутки
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
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Минобороны России сообщило об уничтожении до 240 украинских боевиков на Донецком направлении. Об этом рассказал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков. 

«На Донецком направлении в результате активных действий подразделений и огня артиллерии "Южной" группировки войск потери противника за сутки составили до 240 украинских военнослужащих и наемников, три боевые машины пехоты, три бронетранспортера, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля и гаубица Д-30», - заметил Конашенков.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях нанесено поражение противнику в районах Новомихайловки и Угледара. Суточные потери вооруженных формирований Украины в живой силе составили до 20 человек. На Херсонском направлении за сутки уничтожено до 18 националистов.

На Купянском направлении поражены подразделения неприятеля в районах населенных пунктов Молчаново, Синьковка и Берестовое. Украинская сторона потеряла до 65 боевиков, две боевые бронированные машины и три автомобиля.

На Краснолиманском направлении нанесено поражение украинским боевикам в районах Невского и Червоной Дибровы. Суточные потери неприятеля в живой силе составили до 125 человек. Также есть потери в военной технике. На данном направлении уничтожены четыре боевые бронированные машины, три пикапа и самоходная гаубица «Гвоздика».

Кроме того, Минобороны России сообщило о перехвате боеприпаса GLSDB.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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