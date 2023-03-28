МО РФ заявило об уничтожении до 240 украинских боевиков на Донецком направлении за сутки
Минобороны России сообщило об уничтожении до 240 украинских боевиков на Донецком направлении. Об этом рассказал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.
«На Донецком направлении в результате активных действий подразделений и огня артиллерии "Южной" группировки войск потери противника за сутки составили до 240 украинских военнослужащих и наемников, три боевые машины пехоты, три бронетранспортера, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля и гаубица Д-30», - заметил Конашенков.
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях нанесено поражение противнику в районах Новомихайловки и Угледара. Суточные потери вооруженных формирований Украины в живой силе составили до 20 человек. На Херсонском направлении за сутки уничтожено до 18 националистов.
На Купянском направлении поражены подразделения неприятеля в районах населенных пунктов Молчаново, Синьковка и Берестовое. Украинская сторона потеряла до 65 боевиков, две боевые бронированные машины и три автомобиля.
На Краснолиманском направлении нанесено поражение украинским боевикам в районах Невского и Червоной Дибровы. Суточные потери неприятеля в живой силе составили до 125 человек. Также есть потери в военной технике. На данном направлении уничтожены четыре боевые бронированные машины, три пикапа и самоходная гаубица «Гвоздика».
Кроме того, Минобороны России сообщило о перехвате боеприпаса GLSDB.
Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.