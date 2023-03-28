Поврежденный «Союз МС-22» доставит на Землю 218 килограммов грузов

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«Союз МС-22» отстыковался от станции. После этого корабль включит двигатели на торможение и начнет путь к плотным слоям атмосферы. Там от него отделится приборно-агрегатный и бытовой отсек, где находятся отходы, они сгорят при входе в атмосферу.

На Землю продолжит путь только спускаемый аппарат, который доставит 218 килограммов груза, в том числе и результаты нескольких научных экспериментов, таких как «Каскад» - по исследованию в невесомости грибковых микроорганизмов и «Пробиовит» - по созданию в космосе напитка-пробиотика.

Сложность сегодняшней миссии в том, что «Союз МС-22» был поврежден в середине декабря микрометеоритом, который нарушил систему охлаждения и систему терморегуляции корабля. Из-за этого пришлось в экстренном порядке запускать к МКС следующий «Союз МС-23», который заберет экипаж экспедиции. На МС-22 теоретически температура может достичь 70 градусов, так что сегодня возвращаются только грузы.

Посадка корабля МС-22 запланирована уже в 14.45 по московскому времени в районе казахстанского города Жезказган, на месте уже все готово к приему корабля.