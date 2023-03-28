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Эксперт РАН Эйсмонт разъяснил, к чему приведет длительное пребывание космонавтов на МКС

Елизавета Потейчук
14:15 28.03.2023
По словам специалиста, космонавты готовы к такому.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Roscosmos, Globallookpress
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Ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт прокомментировал «Звезде», как длительное нахождение космонавтов на Международной космической станции (МКС) скажется на их физическом состоянии. По словам эксперта, космонавты готовы к этому.

«Безусловно, космонавты к этому готовы. У них фактически продлен срок их пребывания в космическом пространстве на полгода практически. Здесь ничего такого страшного нет, потому что мы знаем прецеденты, когда время пребывания космонавтов на борту космического аппарата превышало год. То есть превышение того срока пребывания, который был запланирован на эти полгода, - это ни к каким неприятным последствиям не приведет», - сказал Эйсмонт.

Напомним, космический корабль «Союз МС-22», на котором были повреждены система терморегуляции и внешняя обшивка, успешно отстыковался от российского сегмента Международной космической станции. Во время расстыковки экипажа на борту не было, на Землю продолжит путь только спускаемый аппарат, который доставит 218 килограммов груза.

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