Космонавт Корниенко рассказал о возможных рисках при спуске поврежденного «Союза МС-22»

Летчик-космонавт отметил, что при спуске корабля есть вероятность перегрева аппаратуры управления движением.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Пресс-служба Роскосмоса, РКК «Энергия», РИА Новости

Российский летчик-космонавт Михаил Корниенко в беседе со «Звездой» рассказал, какие возможные проблемы могут возникнуть при спуске поврежденного корабля «Союз МС-22». По его словам, теоретически при посадке есть вероятность перегрева аппаратуры управления движением.

«Стопроцентную безопасность никто не гарантирует в такой ситуации, но риски минимизированы. Корабль все равно спускать придется, даже в случае рисков, но, думаю, специалисты предусмотрели все нюансы», - сказал космонавт.

Корниенко подчеркнул, что космонавты, как правило, готовы к подобным ситуациям, и выразил уверенность, что они справятся с посадкой корабля.

Напомним, посадка корабля «Союз МС-22» запланирована на конец марта и будет осуществлена в беспилотном режиме. Сейчас на околоземной орбите работают сразу 11 человек, в их числе российские космонавты Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин, Андрей Федяев и Анна Кикина.