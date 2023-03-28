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Космонавт Корниенко рассказал о возможных рисках при спуске поврежденного «Союза МС-22»

Елизавета Потейчук
13:05 28.03.2023
Летчик-космонавт отметил, что при спуске корабля есть вероятность перегрева аппаратуры управления движением.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Пресс-служба Роскосмоса, РКК «Энергия», РИА Новости
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Российский летчик-космонавт Михаил Корниенко в беседе со «Звездой» рассказал, какие возможные проблемы могут возникнуть при спуске поврежденного корабля «Союз МС-22». По его словам, теоретически при посадке есть вероятность перегрева аппаратуры управления движением.

«Стопроцентную безопасность никто не гарантирует в такой ситуации, но риски минимизированы. Корабль все равно спускать придется, даже в случае рисков, но, думаю, специалисты предусмотрели все нюансы», - сказал космонавт.

Корниенко подчеркнул, что космонавты, как правило, готовы к подобным ситуациям, и выразил уверенность, что они справятся с посадкой корабля.

Напомним, посадка корабля «Союз МС-22» запланирована на конец марта и будет осуществлена в беспилотном режиме. Сейчас на околоземной орбите работают сразу 11 человек, в их числе российские космонавты Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин, Андрей Федяев и Анна Кикина.

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