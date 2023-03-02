Эксперт Ян заявил, что инициатива Минтранспорта не изменит правила работы такси

Согласно инициативе Министерства транспорта, водители такси перестанут получать новые заказы спустя 12 часов работы. Также указано, что новый заказ будет доступен им только по завершении предыдущего.

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Эксперт по городскому транспорту и такси Роберт Ян прокомментировал инициативу Министерства транспорта РФ по поводу правил работы таксистов. Согласно этой инициативе, водители не смогут получать новые заказы после 12 часов работы в день, а также в случае, если они не завершили предыдущую поездку.

По словам специалиста, инициатива не предполагает нововведений, таксисты и сейчас не получают новые заказы после 12 часов работы. Однако теперь это правило будет закреплено в другом формате документа - в федеральном законе, который вступит в силу с 1 сентября.

«Требование по ограничению 12 часов действует сейчас, оно никуда не делось, просто сейчас это в виде нового документа постановления, потому что оно действовало в виде приказа», - пояснил Ян.

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