Эксперт Ян заявил, что инициатива Минтранспорта не изменит правила работы такси
Эксперт по городскому транспорту и такси Роберт Ян прокомментировал инициативу Министерства транспорта РФ по поводу правил работы таксистов. Согласно этой инициативе, водители не смогут получать новые заказы после 12 часов работы в день, а также в случае, если они не завершили предыдущую поездку.
По словам специалиста, инициатива не предполагает нововведений, таксисты и сейчас не получают новые заказы после 12 часов работы. Однако теперь это правило будет закреплено в другом формате документа - в федеральном законе, который вступит в силу с 1 сентября.
«Требование по ограничению 12 часов действует сейчас, оно никуда не делось, просто сейчас это в виде нового документа постановления, потому что оно действовало в виде приказа», - пояснил Ян.
Ранее депутат Павел Крупник призвал внести изменения в правила размещения систем контроля скорости на дорогах. В частности, он предложил отказаться от практики «засад».