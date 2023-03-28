Армия МО РФ показало кадры подготовки танкистов ЦВО к грядущим сражениям Танкисты усердно тренируются на полигоне в тыловом районе проведения специальной военной операции. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Минобороны России опубликовало кадры, на которых танкисты Центрального военного округа готовятся к грядущим боям в тыловом районе специальной военной операции. Экипажи Т-72 и Т-80 отрабатывают бой в городской застройке. Они ведут стрельбу в ходе маневрирования танком в ограниченном пространстве, воссоздавая условия интенсивного огневого воздействия неприятеля. «Кроме того, танковые экипажи отрабатывают действия танка прикрытия, который выполняет задачи огневого прикрытия действий танка прорыва и уничтожения выявленных огневых средств», - говорится в сообщении. Проходя подготовку, военнослужащие направляются в зону боевых действий, где выполняют задачи по предназначению. Ранее корреспондент «Звезды» показал вблизи пуск сверхзвукового «Москита» в Тихом океане. Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика