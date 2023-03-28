МО РФ показало кадры подготовки танкистов ЦВО к грядущим сражениям
Минобороны России опубликовало кадры, на которых танкисты Центрального военного округа готовятся к грядущим боям в тыловом районе специальной военной операции.
Экипажи Т-72 и Т-80 отрабатывают бой в городской застройке. Они ведут стрельбу в ходе маневрирования танком в ограниченном пространстве, воссоздавая условия интенсивного огневого воздействия неприятеля.
«Кроме того, танковые экипажи отрабатывают действия танка прикрытия, который выполняет задачи огневого прикрытия действий танка прорыва и уничтожения выявленных огневых средств», - говорится в сообщении.
Проходя подготовку, военнослужащие направляются в зону боевых действий, где выполняют задачи по предназначению.
Ранее корреспондент «Звезды» показал вблизи пуск сверхзвукового «Москита» в Тихом океане.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.