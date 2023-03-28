Штурмовавшие Угледар отец и сын рассказали, как вместе попали в зону СВО

Отец отказался от «Брони» на работе, чтобы отправиться вслед за сыном в зону спецоперации. Сейчас они тренируют стрелковые подразделения ВВО.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Штурмовая группа выдвигается в лесополосу. Задача - захватить и удержать опорный пункт противника. Это тренировка стрелковых подразделений Восточного военного округа (ВВО). Все действия - как в реальном бою.

Этот полигон расположен в укрепрайоне украинских формирований, который наши войска взяли в августе. Здесь до сих пор сохранились вот такие блиндажи противника, в которых российские бойцы отрабатывают штурмовые действия.

Группу ведут две инструктора - отец и сын. Их история - пример мужественного поступка. Когда сын с позывным «Моджахед» отправился на спецоперацию, отец с позывным «Монах» отказался от «брони» на работе и поехал вслед за ним добровольцем.

«Просто пришел и сказал: я не буду прятаться от мобилизации, я поеду - все. Отец волновался, но в итоге поехал со мной», - поделился «Моджахед».

В родной Бурятии их ждет жена и мама. Она отговорить даже не пыталась - все равно бы не послушали. Отец воевал на Северном Кавказе, сын с самого начала спецоперации участвовал в боевых действиях под Киевом и Изюмом, и уже вместе, плечом к плечу они штурмовали Угледар. Теперь, в тыловой зоне СВО, они так же вместе готовят бойцов.

За время участия в спецоперации они стали универсальными солдатами: умеют обращаться со всеми типами оружия и ежедневно обучают этому других. Отец и сын признаются, что оставаться здесь инструкторами долго не намерены. И уже скоро, снова вместе, отправятся на передовую.

Подробнее смотрите в сюжете корреспондента «Звезды» Павла Кутаренко.

Ранее были опубликованы кадры штурма украинских позиций под Угледаром. На кадрах с дрона можно увидеть выстрелы из танка по позициям националистов.