В стране и мире Песков констатировал, что отношения Москвы и Берлина оставляют желать лучшего Елизавета Потейчук Официальный представитель Кремля добавил, что поставки оружия Киеву со стороны Берлина ничего хорошего не сулят. © Фото: Annette Riedl, dpa, Globallookpress Читайте нас на: Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отношения РФ и Германии оставляют желать лучшего. Официальный представитель Кремля добавил, что поставки Украине немецкого вооружения ничего хорошего не сулят. «В целом эти отношения оставляют желать лучшего. Германия принимает активное участие в накачивании Украины оружием. Германия постоянно прямо и косвенно повышает уровень своей вовлеченности в этот конфликт, поэтому ничего хорошего подобные действия и решения не сулят», - сказал Песков журналистам. Ранее в Германии заявили о готовности построить на Украине завод по производству танков. Его стоимость оценивается в 200 миллионов долларов. Экспертное мнение и аналитика