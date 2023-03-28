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Песков констатировал, что отношения Москвы и Берлина оставляют желать лучшего

Елизавета Потейчук
12:34 28.03.2023
Официальный представитель Кремля добавил, что поставки оружия Киеву со стороны Берлина ничего хорошего не сулят.
Песков констатировал, что отношения Москвы и Берлина оставляют желать лучшего
© Фото: Annette Riedl, dpa, Globallookpress
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отношения РФ и Германии оставляют желать лучшего. Официальный представитель Кремля добавил, что поставки Украине немецкого вооружения ничего хорошего не сулят.

«В целом эти отношения оставляют желать лучшего. Германия принимает активное участие в накачивании Украины оружием. Германия постоянно прямо и косвенно повышает уровень своей вовлеченности в этот конфликт, поэтому ничего хорошего подобные действия и решения не сулят», - сказал Песков журналистам.

Ранее в Германии заявили о готовности построить на Украине завод по производству танков. Его стоимость оценивается в 200 миллионов долларов.

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