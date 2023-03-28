Захарова заявила, что США и ФРГ попались на лжи из-за вброса версий взрывов на «Северных потоках»

Вброс версий нужен был США и Германии для отвлечения внимания от расследования журналиста Херша, считает дипломат.

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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Германия и США, одновременно вбросив одни и те же версии взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток - 2», попались на лжи.

«Самое ужасное, что они абсолютно спалились, вбросив это и через американские, и немецкие издания», - сказала дипломат в эфире Первого канала.

Дипломат объяснила, что вброс версий нужен был Берлину и Вашингтону для отвлечения внимания от расследования журналиста Сеймура Херша, который считает виновными в терактах Норвегию и США. Так, американские и немецкие лидеры получили возможность уклоняться от ответов на вопросы о взрывах на трубопроводах, считает Захарова.

Ранее, 27 марта, Совет Безопасности Организации Объединенных Наций не принял резолюцию России о создании комиссии по расследованию диверсии на «Северных потоках». Документ не набрал девяти голосов из 15.