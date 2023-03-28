Два человека погибли при обстреле Киевского района Донецка боевиками

Тела мужчины и женщины были найдены под завалами обрушившегося дома.

© Фото: ТРК "Звезда"

Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в результате обстрела Киевского района города погибли два человека. По словам градоначальника, тела мужчины и женщины были найдены под завалами обрушившегося жилого дома.

«В Киевском районе по ул. Куйбышева на первом этаже под завалами в доме, пострадавшем в результате вчерашнего обстрела, найдены тела погибших мужчины 1960 г. р. и женщины 1962 г. р.», - написал Кулемзин у себя в Telegram.

Напомним, украинские боевики после массированной ночной атаки возобновили обстрел Донецка утром 28 марта. Жительница пострадавшего от обстрела дома в Киевском районе рассказала «Звезде», что выбежала из здания с парой сумок, остальное ей пришлось оставить внутри, даже верхнюю одежду.