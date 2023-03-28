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Кемеровские таможенники пресекли контрабанду наград времен ВОВ на сотни тысяч рублей

Елизавета Потейчук
11:10 28.03.2023
В отношении россиянина возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде культурных ценностей.
© Видео: ФТС России © Фото: ФТС России
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Сотрудники таможни в Кемеровской области пресекли контрабанду пяти орденов Красной Звезды и ордена Отечественной войны. В общей сложности награды стоили более 330 тысяч рублей. По данным Федеральной таможенной службы (ФТС) России, житель Томска пытался выслать ордена в Китай.

«В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ ("Контрабанда культурных ценностей"). Наказание предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет и штраф в размере до одного миллиона рублей», - гласит сообщение ФТС.

Согласно результатам таможенной экспертизы, выпуск наград датируется примерно 1945 годом, ордена представляют историческую ценность. Кроме того, знак ордена Отечественной войны изготовлен из золота и серебра.

Ранее сотрудники Кингисеппской таможни нашли у россиянина, приехавшего из Эстонии в РФ, монеты с нацистской символикой.

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