В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Монеты с нацистской символикой обнаружили у прибывшего из Эстонии россиянина

Елизавета Потейчук
11:17 27.03.2023
Россиянин хранил монеты в личной коллекции, и перепродавать их в России он не собирался, отметили в ФТС.
© Видео: ФТС России © Фото: ФТС России
Читайте нас на:

Сотрудники Кингисеппской таможни нашли у россиянина, прибывшего из Эстонии в РФ, монеты с нацистской символикой. Об этом проинформировала Федеральная таможенная служба РФ.

По данным ведомства, гражданин хранил монеты в личной коллекции, поэтому перепродавать их на территории РФ он не собирался. Предметы, направленные на пропаганду нацистской атрибутики или символики, включены в Перечень товаров, в отношении которых установлены запреты и ограничения на ввоз на таможенную территорию Евразийского экономического союза, и об этих ограничениях мужчина не знал.

«При досмотре личных вещей мужчины таможенники обнаружили в его рюкзаке черный полиэтиленовый пакет с денежными единицами стран Европы и Азии конца XIX - середины XX века. Всего 865 незадекларированных монет, на 69 из которых отчеканен имперский орел нацистской Германии, держащий в когтях свастику», - говорится в сообщении ФТС.

Ранее в МИД РФ раскритиковали украинские марки с нацистской символикой.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
10:49 В стране и мире
В Мариуполе совершено покушение на начальника полиции Москвина
10:32 В стране и мире
Замглавы МИД РФ Богданов заявил, что Россия озабочена протестами в Израиле
10:00 В стране и мире
Видео
Украинские боевики обстреляли здание колледжа в Мелитополе
09:41 В стране и мире
Патрушев назвал США «чемпионом» по числу развязанных в мире войн
07:59 В стране и мире
Полянский объяснил бесчеловечность обращения украинских боевиков с пленными
Популярное
Путин рассказал, как нарушил ПДД по время поездки за рулем в Мариуполе
Песков: Путин очень часто использует квартиру в Кремле после начала СВО
В украинском сериале при помощи нейросетей заменили лицо русского актера
Видео
Фьюри назвал Усика «маленьким крысенышем» после отмены боя
Видео
Альтштейн: при попадании сибирской язвы в легкие удается спасти только 50% больных
Видео
Лукашенко предупредил о страшном ответе на применение снарядов с обедненным ураном на Украине
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.