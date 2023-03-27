Монеты с нацистской символикой обнаружили у прибывшего из Эстонии россиянина

Россиянин хранил монеты в личной коллекции, и перепродавать их в России он не собирался, отметили в ФТС.

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Сотрудники Кингисеппской таможни нашли у россиянина, прибывшего из Эстонии в РФ, монеты с нацистской символикой. Об этом проинформировала Федеральная таможенная служба РФ.

По данным ведомства, гражданин хранил монеты в личной коллекции, поэтому перепродавать их на территории РФ он не собирался. Предметы, направленные на пропаганду нацистской атрибутики или символики, включены в Перечень товаров, в отношении которых установлены запреты и ограничения на ввоз на таможенную территорию Евразийского экономического союза, и об этих ограничениях мужчина не знал.

«При досмотре личных вещей мужчины таможенники обнаружили в его рюкзаке черный полиэтиленовый пакет с денежными единицами стран Европы и Азии конца XIX - середины XX века. Всего 865 незадекларированных монет, на 69 из которых отчеканен имперский орел нацистской Германии, держащий в когтях свастику», - говорится в сообщении ФТС.

Ранее в МИД РФ раскритиковали украинские марки с нацистской символикой.