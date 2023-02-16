Землетрясение магнитудой 5,9 баллов произошло в акватории Байкала

Землетрясение магнитудой три балла было также зафиксировано в Иркутске.

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На Байкале рядом с поселком Большое Голоустное в Иркутской области произошло землетрясение магнитудой 5,9. При этом в Иркутске интенсивность землетрясения зафиксирована на уровне трех баллов.

«В Иркутской области в 10.35 (05.35 мск) зарегистрировано сейсмособытие в акватории озера Байкал в 18 километрах от Большого Голоустного, 5,9 баллов в эпицентре», - говорится в сообщении ГУМЧС по Иркутской области.

Информации о погибших и пострадавших нет. Объекты инфраструктуры работаю в обычном режиме, разрушений также не зарегистрировано.

Ранее президент Национального объединения изыскателей и проектировщиков Анвар Шамузафаров объяснил «Звезде», как дома в РФ выдерживают землетрясения.