Военный эксперт Суворов рассказал о скандальном происхождении танка Leopard 2A6

Модификация немецкого танка, поставляемая сейчас на Украину, была создана в срочном порядке, когда выяснилось, что предыдущая версия не может пробить броню Т-72.

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Поставляемые на Украину немецкие танки Leopard 2A6 были разработаны в 90-е как способ противодействия российским Т-72. За это время в России было разработано множество способов поражать данные боевые машины. Об этом «Звезде» рассказал эксперт в области бронетанковой техники, кандидат военных наук Сергей Суворов.

«Как и любой танк, "Леопард" уязвим. Его можно поражать всеми имеющимися у нас противотанковыми средствами - начиная от пушки "Рапира" и заканчивая минами, танковыми пушками. Уже не говоря о боеприпасах "Краснополь". Эта модификация - 2А6 - создавалась в начале 90-х годов, после того как к немцам попал наш Т-72, экспортная модификация. Они по нему стреляли из 2А5 - в лоб так и не пробили. Разгорелся скандал, срочно сделали новую пушку, новые снаряды», - рассказал Суворов.

Ранее издание Spiegel сообщило, что на Украину была доставлена партия из 18 танков Leopard. Также в страну доставили около 40 БМП Marder.