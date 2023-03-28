Захарова заявила, что правда о терактах на «Северных потоках» пробьется

По словам дипломата, истина «уже начала пробиваться», и даже не из-за догадок.

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Правда о терактах на газопроводах «Северный поток - 1» и «Северный поток - 2» пробьется. Уверенность в этом выразила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в эфире Первого канала.

«В моем понимании то, что правда о "Северных потоках" вылезет или пробьется, у меня даже сомнений в этом нет, это сто процентов», - сказала дипломат.

Захарова добавила, что истина «уже начала пробиваться», и даже не из-за догадок, а из-за ощущения намерений, мотив которых не нужно специально искать.

Напомним, вчера Совет Безопасности Организации Объединенных Наций не принял резолюцию России о создании комиссии по расследованию диверсии на «Северных потоках». Документ не набрал девяти голосов из 15. За принятие резолюции проголосовали Российская Федерация, Китай и Бразилия.