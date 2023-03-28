Российские гаубицы Мста-Б ударили по наблюдательному пункту боевиков в зоне СВО

Российские артиллеристы держат врага в постоянном напряжении. Они работают постоянно, делая перерывы только на ночь, чтобы не демаскировать собственные позиции.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Расчеты гаубиц Мста-Б отработали удары по противнику в зоне СВО. В ходе боевой работы артиллеристы обнаружили наблюдательный пункт украинских националистов и открыли по нему огонь.

Грохот 152-миллиметровой гаубицы разрывает тишину. Не успела отлететь гильза, заряжающему уже подносят следующий снаряд. Через 20 секунд вдалеке можно услышать разрыв.

Артиллеристы держат противника под постоянным прессингом. Очередной удар они наносят на расстоянии около 10 км от цели.

Гаубица Мста-Б способна бить на расстоянии в два раза больше. Опорные пункты, скопления живой силы и техники, координаты новых целей получают с помощью беспилотной авиации. Квадракоптеры используют и корректировщики националистов. Орудия тщательно замаскированы. Даже вблизи не сразу понятно, где здесь ствол гаубицы, а где - дерева.

Ежедневно каждое орудие отстреливает порядка 50 боеприпасов. Не работают военнослужащие разве что ночью, чтобы в темноте не демаскировать собственные позиции.

Решать боевую задачу мобильная группа российских десантников выдвигается на БТР «Ракушка». Затем бойцы совершают марш-бросок, подбираясь вплотную к противнику.

На краю лесопосадки обнаружен наблюдательный пункт националистов. Атакуют стремительно, открывая огонь из АГС. Подобные дерзкие рейды десантники совершают регулярно, разведчики мобильных групп выявляют огневые точки, пути подвоза боеприпасов, наблюдательные пункты противника.

Ранее «Звезда» показала кадры работы российских 152-мм орудий Д-20 под Марьинкой.