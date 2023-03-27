Опубликованы кадры работы российских 152-мм орудий Д-20 под Марьинкой

На Донецком направлении наши войска штурмуют западную часть Марьинки и наносят удары с воздуха по позициям боевиков в Авдеевке. Подробнее в репортаже нашего военкора Владислава Кустова.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Российские войска наступают на западе Марьинки. Артиллерия поддерживает, слышно, как идет стрелковый бой, а сейчас продолжаются штурмовые действия. Орудия почти всегда можно восстановить, а человеческую жизнь - нет. Командиры бойцов берегут, поскольку противник может открыть ответный огонь. Отойдя и переждав, можно вернуться к боевой работе.

Пятая бригада 1-го Донецкого армейского корпуса в числе прочих штурмует подконтрольную пока киевскому режиму западную часть Марьинки. Артиллеристы из этой же бригады пехоту поддерживают, в частности, мешают противнику подвозить подкрепление.

«Держали дорогу, по которой они должны были выходить. Координаты были введены, и ждали команды. Как только противник пересекал, открывали огонь», - сказал наводчик орудия Д-20 Владимир.

Бойцы 1-го Донецкого армейского корпуса сбрасывают на укрепленные позиции боевиков мины. Это работает тяжелый миномет «Тюльпан». Неподалеку работают на таких же минометах артиллеристы Южного военного округа.

«Если ствольная артиллерия бьет под определенным углом, то здесь миномет закрывает именно с самого верха, и если попадаешь в опорник, разбирает его полностью, до конца. Если здание какое-то или сооружение, то до самого низа пробивает и складывается», - объяснил военнослужащий ВС РФ с позывным Старый.

Помимо боев за Маринку сегодня встречные столкновения были в районе Опытного. Это южнее Авдеевки. В украинских Telegram-каналах стала появляться информация, что в Авдеевку больше не пускают журналистов. Очевидно, ситуация для киевских формирований очень тяжелая. Горячо и в районе Кременной. Там тактическая ситуация другая. В отличие от степного ландшафта, лес позволяет подобраться к позициям боевиков близко и скрытно.

Противотанковые подразделения десантников уничтожили наблюдательный пункт, который корректировал огонь. Подъехав поближе на БМД, десантники стреляют контрольно. Линия боевого соприкосновения - тяжелая и подвижная. Киевские формирования пытаются контратаковать, но, как сообщают с места, инициатива за нашими. Каждый день российские войска под Кременной продвигаются в среднем по 300 метров вперед.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.