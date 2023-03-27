Конгрессвумен Грин испугало предложение Путина о международных расчетах в юанях

Прокси-война с Россией должна закончиться, пока на США не обрушился непоправимый ущерб, считает конгрессвумен Грин.

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Член палаты представителей от Республиканской партии США Марджори Тейлор Грин заявила, что развязанный Штатами конфликт на Украине обернется плохими последствиями для американской экономики. Таким образом Грин прокомментировала предложение президента России Владимира Путина использовать китайские юани в расчетах с другими государствами.

«Если доллар рухнет, то жители США на себе прочувствуют небывалые финансовые трудности, а все из-за американских военных, авторов украинского кризиса», - написала политик у себя в Twitter.

Грин также выразила мнение, что прокси-война с Россией должна закончиться, пока на США не обрушился непоправимый ущерб.

Напомним, российский лидер в ходе переговоров делегаций РФ и Китая в Большом Кремлевском дворце заявил, что Москва выступает за расчеты в китайской национальной валюте - юанях - при торговле с другими государствами. Накануне председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Москву с официальным визитом.