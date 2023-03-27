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В МИД объяснили, почему Россия не собирается выходить из ВТО

Ирина Елагина
09:55 27.03.2023
Россия делает акцент на сотрудничестве с «мировым большинством» - партнерами по ВТО из Азии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки.
В МИД объяснили, почему Россия не собирается выходить из ВТО
© Фото: Xu Jinquan, Xinhua, Globallookpress
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Россия не намерена уходить из Всемирной торговой организации. О стремлении России участвовать в международных торговых операциях заявил РИА Новости директор Департамента экономического сотрудничества МИД Дмитрий Биричевский.

«Рассматриваем все варианты нашего участия в многосторонней торговле, анализируя баланс выгод и издержек полноправного членства в ВТО», - отметил дипломат.

В российском внешнеполитическом ведомстве считают, что у РФ есть веские причины сохранить членство в ВТО, в том числе для «сохранения устойчивых связей с развивающимися государствами», которые не признают западные санкции и готовы и дальше сотрудничать «на равноправной основе и с взаимным учетом интересов».

В МИД подчеркнули, что Запад пытается выдавить Россию из ВТО, но нашей стране не выгодно лишаться этого статуса как с экономической, так и с политической точки зрения - добровольный выход из ВТО будет рассматриваться на Западе как эффективность антироссийских санкций.

Биричевский отметил также значимость контактов в рамках ВТО со странами «мирового большинства».

«Особое внимание уделяем взаимодействию с партнерами и единомышленниками из Азии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки - странами так называемого мирового большинства», - заявил дипломат.

Среди веских аргументов и членство России в Евразийском экономическом союзе, которое живет по правилам ВТО, и выход из него «лишил бы нас ряда преимуществ, связанных с защитой общего рынка союза от чувствительного для нашей экономики импорта».

Ранее сообщалось, что первый заместитель постоянного представителя Российской Федерации при ООН Дмитрий Полянский объяснил, почему украинские боевики, как и наемники из западных стран, игнорируют нормы международного права, регулирующие правила проведения боевых действий и гуманного отношения к военнопленным и раненым.

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