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Украинские боевики, как и наемники из западных стран, не соблюдают нормы международного права, в том числе Женевской конвенции, регулирующие правила проведения боевых действий и гуманного отношения к военнопленным и раненым. О циничных методах украинских националистов высказался в Twitter первый заместитель постоянного представителя Российской Федерации при ООН Дмитрий Полянский.



Он проанализировал публикацию New York Times о ситуации в зоне специальной военной операции и акцентировал внимание на утверждении американского издания о том, что наемники из США уверены, что им «не стоит беспокоиться насчет международных правил ведения войны на Украине».

«Добавьте к ним всех украинских националистов, которые делают то же самое, и вы поймете, откуда берется это бесчеловечное обращение с пленными», — подчеркнул Полянский.

Ранее президент РФ Владимир Путин резко осудил зверства боевиков в Мариуполе, где они минировали даже больничные палаты с обычными пациентами, и заявил, что «нормальные люди так не делали бы».