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МО РФ показало кадры уничтожения пехоты и наблюдательных пунктов украинских боевиков бронегруппой ВДВ

09:05 27.03.2023
Расчет гранатомета СПГ-9 с максимального расстояния атаковал украинские подразделения, разрушив и уничтожив наблюдательные пункты и пехоту противника.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Министерство обороны России опубликовало кадры боевой работы противотанковых подразделений и бронегруппы Воздушно-десантных войск в ходе обнаружения и уничтожения опорных пунктов украинских боевиков в зоне проведения спецоперации. Противотанковые подразделения и бронегруппа ивановских и костромских десантников уничтожили наблюдательные пункты и укрытую пехоту противника во взводном опорном пункте на одном из направлений СВО.

Разведывательные подразделения десантников с помощью беспилотников обнаружили в лесном массиве опорный пункт украинских националистов с засевшей в нем пехотой и наблюдательными пунктами. После этого было принято незамедлительное решение о ликвидации боевиков и уничтожению наблюдательных пунктов из противотанковых средств. Расчет станкового противотанкового гранатомета СПГ-9 с максимального расстояния нанес огневое поражение украинским подразделениям, разрушив и уничтожив наблюдательные пункты и пехоту противника.

Завершила уничтожение украинских подразделений в опорном пункте бронегруппа десантников на БМД-2К-АУ. Бойцы, подойдя на минимальное расстояние к противнику, шквальным огнем из 30-мм пушек полностью подавили сопротивление обороняющихся. После выполнения поставленной задачи бронегруппа оперативно совершила отход в безопасный район.

Ранее Минобороны РФ показало кадры ударов тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» Центрального военного округа (ЦВО) по позициям националистов в зоне спецоперации.

Материал подготовили Елизавета Потейчук и Николай Баранов.

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