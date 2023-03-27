МО РФ: экипажи Су-25 нанесли удар по вражеским РСЗО «Град» на Краснолиманском направлении
Расчет беспилотника «Орлан-10» вскрыл местоположение реактивных систем залпового огня «Град» украинских боевиков на Краснолиманском направлении. После этого экипажи штурмовой авиации Су-25 нанесли ракетный удар по позициям врага, сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Центр» Александр Савчук.
«При получении данных экипажи штурмовой авиации Су-25 нанесли ракетный удар, применив неуправляемые авиационные ракеты. Противник понес потери в личном составе и технике», - сказал Савчук.
Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что на Донецком направлении уничтожены более 200 националистов. Кроме того, российскими военными уничтожены вражеские бронемашины, гаубицы, самоходка Krab и радиолокационные станции США.
Материал подготовили Елизавета Потейчук и Николай Баранов.