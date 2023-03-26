МО РФ: более 200 националистов уничтожены на Донецком направлении
Подразделения «Южной» группировки войск нанесли массированные удары по позициям украинских националистов на Донецком направлении. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.
«На Донецком направлении в результате активных действий подразделений "Южной" группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии за сутки уничтожены более 200 украинских военнослужащих», - заявили в оборонном ведомстве.
Кроме того, уничтожены девять бронемашин, два пикапа, две гаубицы «Мста-Б», боевая машина РСЗО «Град», две гаубицы Д-30, а также польская самоходка Krab и две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.
Ранее танковые экипажи Южного военного округа сорвали попытку наступления боевиков киевского режима в зоне специальной военной операции. Используя данные разведки, они уничтожили живую силу противника и его военную технику. Экипажи вели боевую работу по позициям боевиков, применяя метод «танковой карусели», что позволило вести огонь без перерыва.
Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов