Кроме того, российскими военными уничтожены вражеские бронемашины, гаубицы, самоходка Krab и радиолокационные станции США.

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Подразделения «Южной» группировки войск нанесли массированные удары по позициям украинских националистов на Донецком направлении. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

«На Донецком направлении в результате активных действий подразделений "Южной" группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии за сутки уничтожены более 200 украинских военнослужащих», - заявили в оборонном ведомстве.

Кроме того, уничтожены девять бронемашин, два пикапа, две гаубицы «Мста-Б», боевая машина РСЗО «Град», две гаубицы Д-30, а также польская самоходка Krab и две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

Ранее танковые экипажи Южного военного округа сорвали попытку наступления боевиков киевского режима в зоне специальной военной операции. Используя данные разведки, они уничтожили живую силу противника и его военную технику. Экипажи вели боевую работу по позициям боевиков, применяя метод «танковой карусели», что позволило вести огонь без перерыва.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов