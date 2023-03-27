Экипажи Су-25 ушли от ударов ПВО противника с помощью маневрирования

Штурмовики Су-25 летят максимально низко и лишь перед ударом резко набирают высоту. После удара же самолет уходит в сторону, чтобы уйти от средств ПВО противника.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Российские летчики Су-25 «Грач» отработали маневрирование в зоне СВО. При помощи маневров они ушли от ударов средств противовоздушной обороны (ПВО) противника.

Штурмовики подходят к передовой на предельно малой высоте. Только перед самым ударом самолет резко набирает высоту. После удара же он уходит в стороны, чтобы уйти от средств ПВО украинских боевиков.

Подготовка личного состава экипажа Су-25 включает в себя как навыки атаки целей, так и маневры, чтобы уйти от вражеских ПЗРК и истребителей. Штурмовая авиация постоянно поддерживает наступление мотострелковых подразделений.

Ранее экипажи штурмовиков Су-25 ВКС РФ нанесли ракетные удары по военным объектам и технике украинских боевиков. В результате замаскированные укрепления противника были разрушены.