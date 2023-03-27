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Опубликованы кадры работы артиллеристов ВС РФ по прикрытию наступления штурмовиков в районе Марьинки

Владислав Кустов
Анастасия Бобылева
00:34 27.03.2023
Пока пехота штурмует Марьинку, артиллерия мешает противнику подвозить подкрепление.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Артиллерия ВС РФ поддерживает пехоту, ведущую наступление на западе Марьинки. Город штурмует пятая бригада Первого Донецкого армейского корпуса. Корреспондент «Звезды» Владислав Кустов снял кадры работы артиллеристов из той же бригады.

Артиллерия мешает противнику подвозить подкрепление. Как рассказал наводчик орудия «Д-20» Владимир, российские военнослужащие следили за дорогой и открывали огонь, как только противник пытался ее пересечь.

Ранее бойцы расчета «Гиацинт-Б» показали, как разносят позиции боевиков в окрестностях Кременной. Артиллеристы работают каждый день, используя 152-миллиметровые пушки для уничтожения любых целей.

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