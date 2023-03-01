Лавров пообщался со своими коллегами перед совещанием министров иностранных дел в Нью-Дели

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Настроения внутри еще относительно недавно считавшегося в хорошем смысле «клубом» большой двадцатки легко читаются по расписанию двусторонних встреч. Для главы российского МИДа оно начинается с переговоров с индийским коллегой. Сергей Лавров и Субраманьям Джайшанкар общаются в Хайдерабадском дворце - рабочей резиденции премьер-министра Нарендры Моди. Затем встреча с министром иностранных дел Турции. После дружеских приветствий - разговор с Мевлютом Чавушоглу за закрытыми дверями. Позднее становится известно - обсуждалась, в том числе, возможность продления зерновой сделки. Оно возможно, но при условии учета всех российских интересов. График у всех участников министерского совещания напряженный. О нем в двух словах в начале встречи с Лавровым говорит его бразильский коллега.

А вот Госсекретарь США Энтони Блинкен с ходу заявил, что не намерен встречаться ни с Сергеем Лавровым, ни с главой МИД Китая. Но, принимающая сторона не раз отмечала, что от стран «двадцатки» сейчас необходим конструктивный диалог - ситуация в глобальной экономике складывается сейчас далеко не лучшая. Беспрецедентные антироссийские санкции, от которых в большей степени пострадали страны их же и применившие. Их последствия сейчас ощущают и те, кто решил было остаться в стороне, но с точки зрения всевозможных рисков совсем безучастным на этом этапе истории оказалось быть невозможным.

Индия, которая сейчас председательствует сейчас в большой двадцатке в отличие от других известных участников G20 не осуждает Россию за меры, принятые для защиты Донбасса. Как позже отметил Сергей Лавров, Дели - приверженец формирования более справедливого и свободного полицентричного мироустройства.

«Москва и Нью-Дели последовательные противники таких неоколониальных практик как нелегитимные односторонние санкции, угрозы, шантаж, иные виды давления на суверенные государства», - заявил Сергей Лавров.

Во многом схожие во взглядах на международную безопасность Индия и Россия - вместе представлены на книжной выставке приуроченной к 75-летию независимости Дели от Британской короны. Вопреки западным тенденциям пытаться отменить все русское - здесь на стенде вместе с Ганди - Толстой.

Но такие примеры здесь на министерской встрече в Дели далеко не везде. Канцлер ФРГ Олаф Шольц, на днях встречавшийся с премьером Нарендрой Моди потребовал от Индии, чтобы та поддержала или, по крайней мере, не блокировала усилия Запада по изоляции России. Уверяя, что из-за России развивающиеся страны испытывают нехватку продовольствия и дешевых энергоресурсов. Забыв о роли России в разрешении ситуации с поставками украинского зерна в нуждающиеся страны. Но еще до министерской встречи в Дели было понятно, кто какие линии приедет продвигать. Сейчас вопрос лишь в том, найдутся ли точки их соприкосновения.