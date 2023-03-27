Четыре человека погибли в ДТП в Пензенской области

Водитель Lada 2002 года рождения, а также мужчины 1995 и 2004 годов рождения и женщина 1999 года рождения скончались на месте. Еще двое пострадали.

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В Пензенской области столкнулись два автомобиля - Lada и Toyota Land Cruiser. После столкновения обе автомашины упали в кювет, перевернулись, одна из них осталась лежать на крыше. За рулем были мужчины 1976 и 2002 годов рождения.

В итоге четыре человека - водитель и три пассажира, находившиеся в автомобиле Lada, - погибли. Авария произошла 26 марта на 46-ом километре автомобильной дороги Тамбов-Пенза-Беково. Информацию о ДТП приводит Управление ГИБДД УМВД России по Пензенской области.

«В результате происшествия водитель и три пассажира автомобиля Lada мужчины 1995 и 2004 годов рождения и женщина 1999 года рождения, от полученных телесных повреждений скончались на месте. Водитель и пассажир автомобиля Toyota Land Cruiser женщина 1975 года рождения, получили телесные повреждения и были доставлены в медицинское учреждение», - сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

Ранее в Санкт-Петербурге в ДТП на остановке пострадали беременная женщина и двое детей. Это произошло на тротуаре рядом с пешеходным переходом и остановкой общественного транспорта у храма Святой Троицы в Красном Селе.

Пострадала 32-летняя беременная женщина, ее 10-летняя дочь и 6-летний сын. Приводилась информация, что фургон на скорости вылетел с проезжей части на тротуар, сбил дорожный знак и врезался в людей около автобусной остановки.