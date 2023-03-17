Беременная женщина и двое детей пострадали в ДТП на остановке в Петербурге

Автомобиль врезался в людей на остановке у храма Святой Троицы в Красном Селе.

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По меньшей мере пять человек, включая беременную женщину и ее детей, пострадали в ДТП на тротуаре рядом с пешеходным переходом и остановкой общественного транспорта у храма Святой Троицы в Красном Селе.

Как сообщает RT, среди пострадавших - 32-летняя беременная женщина, ее 10-летняя дочь и 6-летний сын.

По предварительным данным, фургон на скорости вылетел с проезжей части на тротуар, сбил дорожный знак и врезался в людей около автобусной остановки.

На месте происшествия работает оперативно-следственная группа. Для установления причин аварии будет назначена автотехническая экспертиза.