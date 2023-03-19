Боррель рассказал, каких договоренностей достигли Белград и Приштина

В контексте нормализации отношений с Белградом Приштина взяла обязательства начать переговоры по самоуправлению сербских общин в регионе.

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Самопровозглашенная республика Косово обязалась начать переговоры для обеспечения самоуправления общих сербов в этом крае. С таким заявлением выступил глава евродипломатии Жозеп Боррель.

Будучи в Охриде Северной Македонии во время пресс-конференции он рассказал, что переговоры между Белградом и Приштиной привели к соглашению по реализации плана о нормализации отношений. Слова Борреля приводит РИА Новости.

«Для реализации статьи 7 соглашения Косово обязалось немедленно начать переговоры по установлению конкретного порядка и гарантий для обеспечения надлежащего уровня самостоятельного управления для сербских общин в Косово», - сказал европейский дипломат.

В начале марта сербский лидер Александр Вучич назвал условия обсуждения плана Запада по Косово. Тогда он сказал, что не может быть и речи о признании независимости Косово и о его вступлении в ООН.

Но руководство Сербии готово к диалогу с Евросоюзом по данному региону и намерено обсудить план ЕС по урегулированию косовской проблемы.