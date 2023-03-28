На 79-ом году жизни умер актер сериала «Ранетки» Михаил Чигарев

В его творческой биографии были порядка 80 ролей в фильмах: «Город принял», «В зоне особого внимания», «Раба любви», «Свой среди чужих, чужой среди своих» и других кинокартинах.

© Фото: Кадр из сериала «Ранетки»

На 79-ом году жизни 26 марта скончался актер театра и кино Михаил Чигарев. Он известен ролью в телесериале «Ранетки». Сообщается, что он продолжительное время болел.

«Впервые зрители увидели Михаила Чигарева в фильме "Приезжие" в роли мужа главной героини. Красивого, яркого актера полюбили зрители и коллеги. Он снимался у лучших режиссеров Н. Михалкова, А. Прошкина, А. Малюкова, Г. Кохана», - опубликовали информацию на сайте Союза кинематографистов России.

В 1965-1967 годах проходил службу в армии в команде артистов-военнослужащих Центрального театра Советской армии. Затем поступил во ВГИК в 1964 году и окончил его в 1970 году. После он служил актером в Театре-студии киноактера 22 года - до 1992-ого.

Творческая биография содержит порядка 80 ролей в фильмах: «Город принял», «В зоне особого внимания», «Раба любви», «Свой среди чужих, чужой среди своих», «Лето рядового Дедова» и в сериалах «Михайло Ломоносов», «Ранетки» и многих других.

В Союзе кинематографистов указали, что прощание и похороны состоятся 28 марта в Переславле-Залесском.

В середине марта Народный артист РСФСР Михаил Боярский заявил о планах завершить актерскую карьеру. Отмечено, что решение связано с заболеванием, которое артист перенес в 2021 году, подорвавшее его здоровье.