В стране и мире В стране и мире В стране и мире

На 79-ом году жизни умер актер сериала «Ранетки» Михаил Чигарев

Дарина Криц
00:12 28.03.2023
В его творческой биографии были порядка 80 ролей в фильмах: «Город принял», «В зоне особого внимания», «Раба любви», «Свой среди чужих, чужой среди своих» и других кинокартинах.
На 79-ом году жизни умер актер сериала «Ранетки» Михаил Чигарев
© Фото: Кадр из сериала «Ранетки»
Читайте нас на:

На 79-ом году жизни 26 марта скончался актер театра и кино Михаил Чигарев. Он известен ролью в телесериале «Ранетки». Сообщается, что он продолжительное время болел.

«Впервые зрители увидели Михаила Чигарева в фильме "Приезжие" в роли мужа главной героини. Красивого, яркого актера полюбили зрители и коллеги. Он снимался у лучших режиссеров Н. Михалкова, А. Прошкина, А. Малюкова, Г. Кохана», - опубликовали информацию на сайте Союза кинематографистов России.

В 1965-1967 годах проходил службу в армии в команде артистов-военнослужащих Центрального театра Советской армии. Затем поступил во ВГИК в 1964 году и окончил его в 1970 году. После он служил актером в Театре-студии киноактера 22 года - до 1992-ого.

Творческая биография содержит порядка 80 ролей в фильмах: «Город принял», «В зоне особого внимания», «Раба любви», «Свой среди чужих, чужой среди своих», «Лето рядового Дедова» и в сериалах «Михайло Ломоносов», «Ранетки» и многих других.

В Союзе кинематографистов указали, что прощание и похороны состоятся 28 марта в Переславле-Залесском.

В середине марта Народный артист РСФСР Михаил Боярский заявил о планах завершить актерскую карьеру. Отмечено, что решение связано с заболеванием, которое артист перенес в 2021 году, подорвавшее его здоровье.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
22:52 В стране и мире
СБ ООН не принял резолюцию РФ по расследованию на «Северных потоках»
18:33 Вопросы истории
Видео
Космонавт Шкаплеров оценил версию гибели Гагарина из-за падения самолета в штопор
18:46 В стране и мире
Видео
В Новой Москве и Подмосковье весенние паводки начались раньше обычного
18:13 В стране и мире
80 тысяч человек вышли на митинг против судебной реформы у Кнессета в Иерусалиме
17:32 В стране и мире
Патрушев заявил, что США сами себя назначили главным диктатором мира
Популярное
Видео
Мама мальчика Федора рассказала о его реакции на награду от президента
Видео
Разрыв снаряда прервал интервью корреспондента «Звезды» с российским бойцом
Видео
Авербух раскрыл подробности аудиосообщения от Костомарова
Путин рассказал, как нарушил ПДД по время поездки за рулем в Мариуполе
Песков: Путин очень часто использует квартиру в Кремле после начала СВО
В украинском сериале при помощи нейросетей заменили лицо русского актера
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.