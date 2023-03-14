Михаил Боярский заявил о планах завершить актерскую карьеру

Артист заявил, что ему сложно выступать на сцене из-за последствий заражения COVID-19.

© Фото: Владимир Астапкович, РИА Новости

Народный артист РСФСР Михаил Боярский заявил, что планирует завершить актерскую карьеру. По словам артиста, это связано с состоянием его здоровья, которое было подорвано после заражения коронавирусной инфекцией в 2021 году.

«Я едва по сцене передвигаюсь. Танцевать уже тяжеловато и петь не всегда могу. Глупее стал намного. Не такой подвижный, как раньше был. Свои следы оставляет все. И потом, постковидный синдром - это чудовищное такое состояние, очень неприятное», - заявил Боярский Пятому каналу.

Артист признался, что планирует отдыхать дома и проводить время с женой и детьми.

Боярский заразился коронавирусом летом 2021 года. Он говорил, что заболевание проходит в легкой форме благодаря вакцине.