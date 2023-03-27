Стали известны подробности смерти 22-летней девушки после инъекций здоровья

По некоторой информации, Анна и ее молодой человек Дмитрий самостоятельно ставили себе капельницы с японским препаратом, сделанным на основе человеческой плаценты. После очередного применения произошел септический шок.

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В Москве следователи выясняют обстоятельства смерти 22-летней девушки после инъекций молодости и здоровья, к расследованию подключился Росздравнадзор. Студентке медицинского вуза и блогеру удалось приобрести иностранный препарат для укрепления иммунитета без назначения врача. Поставленные самостоятельно себе и молодому человеку капельницы обернулись летальным исходом и госпитализацией соответственно.

Тренер по здоровью, «коуч», нутрициолог, врач превентивной медицины - так в своих социальных сетях подписана 22-летняя студентка столичного медицинского вуза Анна. Она давала своим подписчикам советы по питанию и рассказывала о способах очищения организма, периодически тестируя препараты на себе. Одна из последних процедур «омолаживающая капельница», по версии следователей, стоила юной девушке жизни.



«Предварительно установлено, что девушка с молодым человеком с целью повышения иммунитета принимали иммуностимулиющий препарат. Следователи установят препарат, который принимала потерпевшая, а также его доброкачественность», - сообщила Юлия Иванова, старший помощник руководителя по взаимодействию со СМИ главного следственного управления СК РФ по г. Москве.

Согласно некоторым данным, Анна и ее молодой человек Дмитрий ставили себе капельницы в домашних условиях с японским препаратом «Лаеннек», в основе которого человеческая плацента. Основными показаниями к применению являются герпес и заболевания печени. Однако в некоторых клиниках рекомендуют эту терапию для уставших жителей мегаполиса, поскольку она поднимает иммунитет, оздаравливает и выводит токсины. После очередной такой процедуры молодые люди почувствовали сильный озноб и головную боль, а температура поднялась до 41 градуса. В больнице врачи диагностировали у обоих септический шок. Парня удалось спасти, а девушку нет.

В интернете препарат называют чуть ли не секретом вечной молодости. В России «Лаеннек» применяется с начала нулевых, но «рядовой» эту процедуру назвать сложно, предлагают ее не в каждой клинике. Следствием пока не установлено, что стало причиной произошедшего: истечение срока годности продукта, передозировка или нарушение процесса приготовления инъекций. В описании препарата указано, что побочные действия проявляются почти у 4% пациентов. Возможны аллергические реакции, в том числе анафилактический шок. Введение его внутривенно, по результатам некоторых исследований, может стать причиной возникновения рака.

«Стоит обратить внимание, какой доктор вам рекомендует данные препараты и на основании чего, предварительно надо сдать анализы, понять, насколько важен тот или иной курс, чтобы подобрать дозировку, период и количество данного препарата», - прокомментировала Ольга Божок, врач-дерматокосметолог, реабилитолог.

Те, кто продвигает препарат на рынке медицинских услуг обещают, что 3-4 ампулы единовременно помогут почувствовать невероятный прилив энергии. При этом стоимость препарата немаленькая - упаковка из 10 ампул стоит от 16 тысяч рублей. Лекарство имеет сертификацию - единственное в мире, разрешенное для внутривенного применения, что говорит о высоком стандарте его очистки. Но, судя по всему, продукт малоизучен. По факту смерти молодой девушки назначена доследственная проверка, которая поможет установить истинные причины произошедшего.

Ранее отец попавшего в больницу после приема иммуностимулятора Дмитрия Жулина рассказал о его состоянии. Препарат оказал негативное влияние на тромбы и легкие.