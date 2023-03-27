Отец попавшего в больницу после приема иммуностимулятора Жулина рассказал о его состоянии

По его словам, Дмитрию Жулину «еще лечиться и лечиться», поскольку препарат оказал негативное влияние на тромбы и легкие.

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Основателя маркетплейса «СберМаркет» Дмитрия Жулина, попавшего в больницу после приема иммуностимулятора, ждет долгое лечение, так как препарат затронул тромбы и легкие. Об этом рассказал отец пострадавшего в беседе с «360».

«Я точно не могу сказать, но, на мой взгляд, ему еще лечиться и лечиться, чтобы восстановиться до конца», - сообщил мужчина.

Он отметил, что препарат оказал сильное влияние на легкие и тромбы сына.

«Ему теперь лечиться неизвестно сколько, пока он восстановится. Это Бог спас его. А то бы была не одна трагедия, а две», - отметил отец Жулина.

Отец Жулина добавил, что очень сильно переживает гибель подруги сына Анны. Пара навещала родителей пострадавшего на выходных.

Анна занималась лечением не только Дмитрия, но и его отца, часто советуя новые препараты. Иногда она привозила лекарства сама, одно из которых до сих пор находится в холодильнике.

«Она и мне предлагала какие-то препараты, чтобы желудок лучше работал. Она училась на медицинском... У меня язва желудка. Она мне привезла флакон и сказала, мол... пейте, будет лучше заживляться», - рассказал мужчина.

Ранее стало известно, что столичный СК начал проверку после смерти студентки медицинского вуза. Девушка поступила в реанимацию токсикологического отделения городской больницы 14 марта. По предварительным данным, они вместе с ее молодым человеком ставили капельницы с иммуномоделирующим препаратом. В больнице врачи диагностировали у обоих септический шок. Через 11 дней 25 марта Анна скончалась.