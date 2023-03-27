Мама мальчика Федора рассказала о его реакции на награду от президента

Семья отважного мальчика пока не получила приглашения на возможную церемонию награждения.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Пресс-служба губернатора Брянской области, РИА Новости

Мама Федора Симоненко, спасшего двух девочек от обстрела в Брянской области, рассказала о его реакции на новости о медали «За отвагу», которой Федора наградил президент России. По словам женщины, Федор очень рад, хоть и не до конца осознал, что значит эта награда.

«Я ему сказала о награде, он ответил: "Я очень рад". И все», - рассказала Рохатхон Темирова.

Мама добавила, что пока ей не поступало приглашения на возможную церемонию награждения.

Напомним, сегодня, 27 марта, президент России Владимир Путин подписал указ о награждении Федора Симоненко медалью «За отвагу». Награда вручена за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении гражданского долга.