Мама мальчика Федора рассказала о его реакции на награду от президента
Семья отважного мальчика пока не получила приглашения на возможную церемонию награждения.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Пресс-служба губернатора Брянской области, РИА Новости
Мама Федора Симоненко, спасшего двух девочек от обстрела в Брянской области, рассказала о его реакции на новости о медали «За отвагу», которой Федора наградил президент России. По словам женщины, Федор очень рад, хоть и не до конца осознал, что значит эта награда.
«Я ему сказала о награде, он ответил: "Я очень рад". И все», - рассказала Рохатхон Темирова.
Мама добавила, что пока ей не поступало приглашения на возможную церемонию награждения.
Напомним, сегодня, 27 марта, президент России Владимир Путин подписал указ о награждении Федора Симоненко медалью «За отвагу». Награда вручена за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении гражданского долга.