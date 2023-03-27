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Космонавт Шкаплеров оценил версию гибели Гагарина из-за падения самолета в штопор

Алексей Курильченко
18:33 27.03.2023
Летчик отметил, что вывести самолет из штопора возможно, но Гагарину могла помешать облачность.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Наиболее популярные версии гибели космонавта Юрия Гагарина в авиакатастрофе сходятся в том, что самолет МиГ-15, на котором летел космонавт, свалился в штопор. Как рассказал «Звезде» космонавт, Герой России Антон Шкаплеров, вывести самолет из такого состояния тяжело, но профессиональный пилот может с этим справиться. Но в тот роковой день 55 лет назад Гагарину и Серегину помешала облачность.

«При попадании в спутный след самолет по аэродинамике становится неуправляемый, он беспорядочно начинает вращаться. Здесь, конечно, в облаках можно было потерять ориентацию. Возможно, пытались вывести, в облаках это сделать очень тяжело. Я сам летал на штопор, это очень тяжело, я прекрасно понимаю, но это мы делаем в хорошую погоду, когда ты видишь горизонт, землю. Если бы это просто зависело именно от летчиков, то тут сомнений нет - конечно, они бы справились», - рассказал Шкаплеров.

Ранее Российский государственный архив научно-технической документации в день памяти Юрия Гагарина впервые опубликовал снимки с места гибели первого космонавта. На впервые опубликованных снимках продемонстрированы как обломки самолета, так и реакция людей на газетные вырезки с новостью о гибели Гагарина и Серегина.

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