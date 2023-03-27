Патрушев заявил, что США сами себя назначили главным диктатором мира

Он добавил, что Соединенные Штаты ведут себя лицемерно. Рассуждая о свободе выбора, Вашингтон унижает и издевается над суверенитетом и народовластием других стран.

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США, назначившие себя главным диктатором мира, выступят за защиту международного права на «саммите за демократию», при этом добавив, что миру следует жить по их правилам. Об этом заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев в интервью «Российской газете».

Патрушев считает, что «саммит за демократию», который организовал Белый дом, проводится в рамках начала президентской гонки Соединенных Штатов.

«Он станет очередным собранием в пользу мироустройства, где Вашингтон хочет вечно играть центральную роль. А инакомыслящим ожидаемо приклеят ярлык "недемократических государств". В очередной раз Штаты объявят себя защитником международного права, при этом обязательно заявят, что мир должен жить по их правилам», - сказал Патрушев.

По словам секретаря СБ РФ, геополитические противники будут обвинены в заведомо лживых военных преступлениях и коррупции, а реальные акты геноцида и финансовые махинации, которые совершаются с одобрения Белого дома, окажутся незамеченными. Он привел в пример положение дел в американских тюрьмах, где находится около пятой части всех заключенных мира, включая осужденных на несколько пожизненных сроков.

В заключение секретарь СБ РФ назвал США «главным диктатором мира». Издеваясь над странами, где суверенитет и народовластие ими же попраны, они лицемерно рассуждают о свободе выбора.

Ранее Патрушев назвал США «чемпионом» по числу развязанных в мире войн. Решение Вашингтона о движении в сторону демократии и прекращении унижения своих союзников-вассалов будет только приветствоваться Москвой.