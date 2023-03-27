В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Патрушев заявил, что США сами себя назначили главным диктатором мира

Вероника Волосунова
17:32 27.03.2023
Он добавил, что Соединенные Штаты ведут себя лицемерно. Рассуждая о свободе выбора, Вашингтон унижает и издевается над суверенитетом и народовластием других стран.
Патрушев заявил, что США сами себя назначили главным диктатором мира
© Фото: Виктор Толочко, РИА Новости
Читайте нас на:

США, назначившие себя главным диктатором мира, выступят за защиту международного права на «саммите за демократию», при этом добавив, что миру следует жить по их правилам. Об этом заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев в интервью «Российской газете». 

Патрушев считает, что «саммит за демократию», который организовал Белый дом, проводится в рамках начала президентской гонки Соединенных Штатов.

«Он станет очередным собранием в пользу мироустройства, где Вашингтон хочет вечно играть центральную роль. А инакомыслящим ожидаемо приклеят ярлык "недемократических государств". В очередной раз Штаты объявят себя защитником международного права, при этом обязательно заявят, что мир должен жить по их правилам», - сказал Патрушев.

По словам секретаря СБ РФ, геополитические противники будут обвинены в заведомо лживых военных преступлениях и коррупции, а реальные акты геноцида и финансовые махинации, которые совершаются с одобрения Белого дома, окажутся незамеченными. Он привел в пример положение дел в американских тюрьмах, где находится около пятой части всех заключенных мира, включая осужденных на несколько пожизненных сроков.

В заключение секретарь СБ РФ назвал США «главным диктатором мира». Издеваясь над странами, где суверенитет и народовластие ими же попраны, они лицемерно рассуждают о свободе выбора.

Ранее Патрушев назвал США «чемпионом» по числу развязанных в мире войн. Решение Вашингтона о движении в сторону демократии и прекращении унижения своих союзников-вассалов будет только приветствоваться Москвой.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
17:32 В стране и мире
Патрушев заявил, что США сами себя назначили главным диктатором мира
17:23 Армия
Видео
Разрыв снаряда прервал интервью корреспондента «Звезды» с российским бойцом
16:21 В стране и мире
Видео
Мама Федора из Брянской области сообщила, что мальчик пока не знает о своей награде
16:01 Вопросы истории
Видео
Кадры с места гибели Гагарина впервые опубликовали в день памяти о нем
15:12 В стране и мире
Вандалы осквернили памятник советским воинам в Молдавии
Популярное
Видео
Авербух раскрыл подробности аудиосообщения от Костомарова
Путин рассказал, как нарушил ПДД по время поездки за рулем в Мариуполе
Песков: Путин очень часто использует квартиру в Кремле после начала СВО
В украинском сериале при помощи нейросетей заменили лицо русского актера
Видео
Фьюри назвал Усика «маленьким крысенышем» после отмены боя
Видео
Альтштейн: при попадании сибирской язвы в легкие удается спасти только 50% больных
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.