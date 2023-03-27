Согласно словам журналиста Стефанова, одним из спонсоров возведения памятника легионерам СС является мэр города Огре, который лично воюет на Украине на стороне нацистов.

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В городе Бауска в Латвии повалили памятник латышским легионерам дивизии СС.

Данный памятник был установлен еще в 2012 году. По словам журналиста Алексея Стефанова, у возведения обелиска есть два основных инициатора. Как сообщил журналист, одним из них является мэр Огре Эгилс Хелманис, чей дед воевал на стороне нацистов. Другим «спонсором памятника», согласно словам Стефанова, является мэр Огре Эгилс Хелманис.

«У памятника два крупных спонсора. Недобиток Имантс Зелтиньш, который как раз и воевал в составе легиона СС. Это его идея установить памятник», - написал в своем Telegram-канале Стефанов.

По словам журналиста, мэр латвийского города самолично участвует в боевых действиях на Украине на стороне нацистов.

«Дед убивал русских, но не справился. Теперь внучок пошел по его стопам. Впрочем, уверен, что судьбу деда он повторит полностью», - добавил Алексей Стефанов.

В Латвии тема борьбы с памятниками поднимается не в первый раз. Однако жертвами разрушений и вандализма становятся монументы героям ВОВ или советские памятники. Так, ранее в МИД РФ был вызван посол Латвии по вопросу демонтажа советских памятников. Латвийское правительство составило список из почти 70 мемориалов, которые запланировано снести, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.