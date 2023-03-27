Путин присвоил наименование гвардейских двум бригадам и полку спецназа
Теперь гвардейскими стали 10-я отдельная бригада спецназначения, 346-я отдельная бригада спецназначения и 25-й отдельный полк спецназначения.
© Фото: Sergei Ilyin, Kremlin Pool, Globallookpress
Президент России Владимир Путин присвоил наименование гвардейских двум бригадам и одном полку специального назначения.
Ими оказались:
- 10-я отдельная бригада специального назначения
- 346-я отдельная бригада специального назначения
- 25-й отдельный полк специального назначения
С текстами соответствующих президентских указов можно ознакомиться на портале правовой информации.
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