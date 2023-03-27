Мама Федора из Брянской области сообщила, что мальчик пока не знает о своей награде

По словам мамы Федора, губернатор области уже поздравил семью с наградой мальчика от российского президента.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Пресс-служба губернатора Брянской области, РИА Новости

Мама мальчика Федора, который спас двух девочек во время нападения украинских диверсантов в Брянской области, рассказала «Звезде», что семья только узнала о награждении от президента России.

«Мы только что сами узнали. Нас Александр Васильевич (Богомаз. - Прим. ред.) поздравил», - сказала мать Феди.

По словам Темировой, сам Федор пока еще не знает о своей награде.

«Он на процедурах, он еще ничего не знает», - сообщила Темирова.

Ранее президент России Владимир Путин наградил мальчика Федора из Брянской области медалью «За отвагу». Соответствующий текст указа появился на портале правовой информации.