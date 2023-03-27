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Иммунолог Жемчугов не усмотрел связи между иммуномодулятором и смертью студентки медвуза

Игнат Далакян
16:30 27.03.2023
Согласно словам врача-иммунолога, препарат «Лаеннек» применяется около 60 лет. По словам Жемчугова, не было зафиксировано случаев гибели от этого лекарства.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: scully, imageBROKER, Globallookpress
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Врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в беседе со «Звездой» прокомментировал ситуацию с гибелью студентки медицинского вуза, которая ставила капельницу иммуномоделирующим препаратом.

«Препарат применяется примерно 60 лет. Идея это не новая, ей, наверное, тысячу лет, если не больше. В древних омолаживающих рецептах есть бараньи яички, бычьи яйца и в том числе плацента. Во-первых, я нигде не видел документа, что кто-то умер именно от этого. Понимаете, есть латинская пословица "После того - не значит от того"», - рассказал Жемчугов.

Согласно словам врача-иммунолога, диагноза никто не видел и нет документа, подтверждающего гибель девушки именно от этого препарата. Жемчугов считает, что неправильно говорить, что именно это лекарство вызвало смерть студентки медицинского вуза.

«Девушка наприменяла, капала препарат и умерла. Вот у нас есть два достоверных факта. А дальше диагноза никто не видел», - сказал эксперт.

Напомним, что основатель «СберМаркета» Дмитрий Жулин и его подруга студентка 5-го курса медицинского университета Анна Коляда решили принять препарат «Лаеннек» для усиления иммунитета. Однако после приема лекарства без назначения девушка скончалась, а мужчина попал в реанимацию. Следственный комитет Российской Федерации начал проверку по факту смерти студентки. Медики диагностировали у обоих септический шок.

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