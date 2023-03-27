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Столичный СК начал проверку после смерти студентки медвуза от иммуномодулятора

Ирина Елагина
13:59 27.03.2023
По предварительным данным, девушка скончалась от септического шока.
Столичный СК начал проверку после смерти студентки медвуза от иммуномодулятора
© Фото: Мария Девахина, РИА Новости
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Следователи столичного СК приступили к расследованию обстоятельств гибели студентки медицинского вуза от препарата, повышающего иммунитет.

Как сообщает пресс-служба СКР, врачи-реаниматологи с 14 по 25 марта боролись за жизнь 22-летней студентки, которая поставила себе капельницу с иммуномоделирующим препаратом и впала в состояние септического шока.

«14 марта девушка поступила в реанимацию токсикологического отделения. Несмотря на оказание медицинской помощи 25 марта пациентка скончалась», - говорится в информации СКР.

По предварительным сведениям 112, девушка и ее молодой человек, основатель «СберМаркета» Дмитрий Жулин, ставили капельницы с иммуномоделирующим препаратом и вместе оказались с отравлением в токсикологии. По информации Baza, Жулин смог выжить - 20 марта его перевели из реанимации.

В ходе проверки предстоит изучить, что за препарат использовали молодые люди, качество, сроки и условия его использования и имеющиеся риски при его применении.

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