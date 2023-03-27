Во Владимирской области прошел митинг памяти Юрия Гагарина

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Во Владимирской области на месте гибели первого космонавта планеты Юрия Гагарина вспомнили его последний полет. Он, а также летчик Владимир Серегин погибли ровно 55 лет назад у деревни Новоселово. Участники траурной церемонии возложили цветы к монументу.

Учебно-тренировочный реактивный истребитель МиГ-15УТИ, в котором находились Гагарин и Серегин, разбился утром 27 марта 1968 года. Останки летчиков обнаружили неподалеку от Новоселово. Однозначную причину авиакатастрофы до сих пор не установили.

На этом месте 17 октября 1975 года был открыт мемориал – 16-метровая стела в форме крыла самолета из красного гранита. Ежегодно у монумента собираются почтить память летчиков космонавты, военнослужащие и просто неравнодушные жители.

Ранее сообщалось, что у посольства Сербии в Москве почтили память жертв бомбардировок Югославии.