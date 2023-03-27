Версии гибели: каким был последний полет Юрия Гагарина 55 лет назад

Самолет, которым управляли первый космонавт Земли Юрий Гагарин и летчик Владимир Серегин, потерпел крушение во Владимирской области. Однозначную причину авиакатастрофы до сих пор не установили.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Ровно 55 лет назад весь мир был потрясен печальными известиями: утром 27 марта в 1968 году во время тренировочного полета трагически погиб человек, который воплотил в жизнь самую фантастическую и дерзкую мечту человечества, перевернул все представления о возможном и невозможном, Герой Советского Союза и первый космонавт планеты Юрий Гагарин.

Кумир миллионов и символ мирового космического прорыва. Человек, обреченный на всенародную любовь и признание – его жизнь оборвалась спустя семь лет после своего первого и единственного полета в космос. Смерть Гагарина была не единственным ударом для страны и советской авиации. В тот роковой день не вернулся домой еще один летчик-испытатель и Герой Советского Союза Владимир Серегин.

Тренировочный полет проходил на учебном истребителе МиГ-15УТИ, его еще на авиасленге называют «спарка». С аэродрома базирования стартовали в 10:19 утра. Задание было простым, рассчитанное на 20 минут. Но Гагарин сообщил о выполнении через 11 минут и запросил возврат на базу. Это были его последние слова.

Все случилось за считанные минуты. Когда стало ясно, что у самолета уже должно закончиться топливо, начались экстренные поиски. Обломки истребителя отыскали через несколько часов. Тела летчиков нашли не сразу: все до последнего надеялись на чудо. Но спустя время обнаружили останки пилотов и личные вещи Гагарина: обгоревший бумажник, удостоверение личности гражданина и фотография Королева, которую космонавт бережно хранил в своем портмоне.

Самолет буквально вонзился в землю на огромной скорости. Фюзеляж пришлось выкапывать из-под земли - такой силы был удар. На месте падения была проделана колоссальная работа - по срезу вершин деревьев, которые борт задел во время падения, по тому как разбросало обломки и по немногим данным с бортовых приборов специалисты установили , что истребитель врезался в землю под углом 50 градусов при скорости полета около 700 км/час.

При таких убийственных параметрах было очевидно – выжить не оставалось ни единого шанса. Детали дела гибели Гагарина и Серегина долгое время держали под грифом «секретно». Для расследования катастрофы создали Государственную комиссию. Отчет составил 29 томов. В заключении расследования было сказано: «аварийная обстановка возникла внезапно и носила скоротечный характер». Одна из версий гласит, что из-за слишком резкого маневра при уклонении от шара-зонда, истребитель Миг-15 ушел в резкий крен и свалился в штопор.

«Начальник радиотехнических войск московского военного округа ПВО генерал-лейтенант Михаил Береговой заявил, что 27 марта 1968 года у нас ничего не запускалось. То есть никаких шаров не нашли и здесь. Кроме того, никаких шаров не нашли и здесь, хотя эту местность прочесывали сотни солдат», - рассказал главный научный сотрудник ЦАГИ им. Н.Е.Жуковского, доктор технических наук Александр Желанников.

Еще одной из возможных причин трагедии, по версии Белоцерковского-Леонова, считалось попадание истребителя МиГ-15 в вихревой след от пролетавшего рядом истребителя Су-11. При резком маневрировании самолет Гагарина и Серегина свалился в штопор, а после столкнулся с землей.

«При попадании в спутный след, самолет по аэродинамике становится неуправляемый, он беспорядочно начинает вращаться. Здесь, конечно, в облаках можно было потерять ориентацию. Возможно пытались вывести, в облаках это сделать очень тяжело, я сам летал на штопор, это очень тяжело, я прекрасно понимаю, я сам летал, но это мы делаем в хорошую погоду, когда ты видишь горизонт, землю. Если бы это просто зависело именно от летчиков, то тут сомнений нет - конечно они бы справились», - пояснил летчик-космонавт Антон Шкаплеров.

Согласно еще одной версии, летчики попали в слой сплошной облачности и при попытке вывести машину из пикирования, совершили резкий маневр из-за чего самолет упал в штопор. Перед вылетом, разведка доложила экипажу, что нижняя кромка облаков была около 900 метров. Но как показали исследования, она была гораздо ниже. Возможно, им просто не хватило высоты.

«Самолет упал не носом, а фюзеляжем. Фактически это установили благодаря исследованиям, которые проводили в академии им. Жуковского, их возглавлял Белоцерковский. Установили, что не хватило двух секунд, чтобы Серегину удалось самолет и себя спасти с Гагариным», - отметил Андрей Сергеев, зять командира авиачасти В.С.Серегина.

Звучали и другие предположения о причинах катастрофы. Вплоть до преднамеренного убийства. С тяжелой утратой страна справлялась с трудом. И даже сегодня, спустя 55 лет найдется мало тех, кто оставался бы равнодушным к этой трагедии, а споры о причинах гибели Гагарина и Серегина не утихают до сих пор. Не меняется лишь одно - воспоминания о тех, кто был на борту Миг-15.

30 марта 1968 года в Москве прощались с человеком, который стал кумиром для миллионов людей в и СССР, и во всем мире. Проводить Гагарина в последний путь пришли тысячи людей. В Советском союзе был объявлен общенациональный траур.

Перед полетом в космос, понимая все риски, Гагарин еще в 61-м году написал прощальное письмо своей супруге Валентине, где он говорил: «Когда-то, еще в детстве, прочитал слова Валерия Чкалова: "Если быть, то быть первым". Вот я и стараюсь им быть и буду до конца». Таким он и остался – первым и навсегда. Его не стало в 34 года.