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В МО РФ заявили, что противник потерял более 400 боевиков на Донецком направлении за сутки

14:20 27.03.2023
Также враг потерял за сутки на Донецком направлении четыре боевые бронированные машины, десять автомобилей, четыре пикапа, гаубицу Д-20 и боевую машину РСЗО «Град».
© Видео: Министерство обороны РФ © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
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В Минобороны России заявили, что на Донецком направлении неприятель потерял более 400 боевиков за сутки. Об этом сообщил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков. 

«На Донецком направлении в ходе активных действий подразделений "Южной" группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии потери противника за сутки составили более четырехсот украинских военнослужащих и наемников, четыре боевые бронированные машины, десять автомобилей, четыре пикапа, боевая машина РСЗО "Град" и одна гаубица Д-20», - сказал представитель российского оборонного ведомства.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях суточные потери вооруженных формирований Украины в живой силе составили до 40 человек. Также уничтожены два пикапа и буксируемая гаубица Д-20. На Херсонском направлении за сутки уничтожено до 30 украинских боевиков. Также украинская сторона не досчиталась двух автомобилей и одной самоходной гаубицы «Гвоздика».

На Купянском направлении нанесено поражение живой силе и технике украинских боевиков в районах Двуречной, Синьковки, Кисловки, Новоселовского и Стельмаховки. Суточные потери противника в живой силе составили до 65 человек. Уничтожены несколько единиц военной техники, включая польскую 155-мм самоходную артиллерийскую установку Krab, советскую 152-мм самоходную гаубицу «Акация», а также 122-мм буксируемую гаубицу Д-30.

На Краснолиманском направлении поражены неприятельские подразделения противника в районах Невского, Ямполовки и Григоровки. Суточные потери неприятеля в личном составе превысили 85 человек. Уничтожены две боевые бронированные машины, а также гаубица Д-30.

Также в новой сводке о проведении специальной военной операции говорится об уничтожении украинского вертолета Ми-8.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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