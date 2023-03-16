«Что русскому хорошо, для немца смерть»: Путин напомнил поговорку, говоря о немецких компаниях

Президент России рассказал, что все его настоящие немецкие друзья сохранились и они часто шутят друг над другом.

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Президент Российской Федерации Владимир Путин ответил поговоркой на вопрос о немецких компаниях, которые оглядываются на «окрики из Вашингтона» в вопросах сотрудничества с российскими компаниями.

«Что русскому хорошо, для немца смерть», - сказал Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

Также российский лидер рассказал, что не потерял ни одного друга в Германии. Они общаются и подшучивают друг над другом.

«У нас тараканов называют "прусаки". Ну, такие большие рыжие. А в Германии называют "русаки". Шутки взаимные всегда имеют место между соседями», - рассказал президент РФ.

Немногим ранее Владимир Путин на съезде РСПП заявил, что странам Запада придется и за репой ехать в Россию. Таким образом президент РФ прокомментировал ограничения, которые вводят западные страны против России.