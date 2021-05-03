В МВД назвали сроки начала выдачи электронных паспортов во всех регионах РФ

Электронные паспорта начнут выдавать во всех российских регионах по мере технической готовности, но не позднее 1 июля 2023 года. Такое заявление сделали в пресс-центре МВД РФ.

«Планируемый срок начала выдачи паспорта гражданина Российской Федерации, оформляемого в виде пластиковой карты, содержащего электронный носитель информации... на территории субъектов РФ - по мере технической готовности, определяемой правительством РФ, но не позднее 1 июля 2023 года», - рассказали ТАСС в ведомстве.

По данным агентства, выдача электронных паспортов российским гражданам будет проходить на добровольной основе, начиная с 14-летнего возраста. При этом на первом этапе планируется выдать не менее 100 тысяч таких документов.

Ранее в МВД назвали главное отличие электронного паспорта от обычного.