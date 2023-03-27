В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Тульский губернатор Дюмин рассказал о компенсациях пострадавшим от падения украинского беспилотника

Алексей Курильченко
13:31 27.03.2023
Получившим травмы будет произведена выплата в размере 100 тысяч рублей, а поврежденные дома будут отремонтированы.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

Пострадавшие от падения беспилотника в Тульской области получат компенсации. А дома, поврежденные осколками, будут отремонтированы. Об этом заявил губернатор региона Алексей Дюмин на заседании оперативного штаба. В области введен режим повышенной готовности.

«Пострадавшим гражданам, которые получили легкие травмы, будут произведены единовременные выплаты в размере 100 тысяч рублей. Нуждающимся в ремонте жилья будет компенсирован ущерб в размере до одного миллиона рублей. В кратчайшие сроки рабочей группе под руководством и.о. главы администрации Киреевского района необходимо восстановить остекление многоквартирных жилых домов, провести обследование поврежденных частных домовладений и определить целесообразность и возможность их восстановления», - заявил Дюмин.

Если комиссия установит, что жилье было утрачено, пострадавшим в кратчайшие сроки будут выданы сертификаты на приобретение новой жилплощади.

По данным Минобороны, накануне украинские боевики атаковали территорию России беспилотником типа «Стриж». Он был сбит с курса расчетами РЭБ и рухнул в жилом секторе города Киреевск недалеко от Тулы. Пострадали три человека.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
14:25 Армия
Видео
Минобороны России сообщило об уничтожении украинского вертолета Ми-8
13:41 В стране и мире
Путин поручил представить проект по использованию цифрового удостоверения гражданина РФ
13:17 Спорт
Видео
Генсек Федерации бокса РФ Кириенко прокомментировала скандал на женском ЧМ в Индии
10:52 В стране и мире
La Repubblica: Артем Усс мог сбежать из-под ареста в Италии по поддельным документам
10:49 В стране и мире
В Мариуполе совершено покушение на начальника полиции Москвина
Популярное
Видео
Авербух раскрыл подробности аудиосообщения от Костомарова
Путин рассказал, как нарушил ПДД по время поездки за рулем в Мариуполе
Песков: Путин очень часто использует квартиру в Кремле после начала СВО
В украинском сериале при помощи нейросетей заменили лицо русского актера
Видео
Фьюри назвал Усика «маленьким крысенышем» после отмены боя
Видео
Альтштейн: при попадании сибирской язвы в легкие удается спасти только 50% больных
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.