Тульский губернатор Дюмин рассказал о компенсациях пострадавшим от падения украинского беспилотника

Получившим травмы будет произведена выплата в размере 100 тысяч рублей, а поврежденные дома будут отремонтированы.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Пострадавшие от падения беспилотника в Тульской области получат компенсации. А дома, поврежденные осколками, будут отремонтированы. Об этом заявил губернатор региона Алексей Дюмин на заседании оперативного штаба. В области введен режим повышенной готовности.

«Пострадавшим гражданам, которые получили легкие травмы, будут произведены единовременные выплаты в размере 100 тысяч рублей. Нуждающимся в ремонте жилья будет компенсирован ущерб в размере до одного миллиона рублей. В кратчайшие сроки рабочей группе под руководством и.о. главы администрации Киреевского района необходимо восстановить остекление многоквартирных жилых домов, провести обследование поврежденных частных домовладений и определить целесообразность и возможность их восстановления», - заявил Дюмин.

Если комиссия установит, что жилье было утрачено, пострадавшим в кратчайшие сроки будут выданы сертификаты на приобретение новой жилплощади.

По данным Минобороны, накануне украинские боевики атаковали территорию России беспилотником типа «Стриж». Он был сбит с курса расчетами РЭБ и рухнул в жилом секторе города Киреевск недалеко от Тулы. Пострадали три человека.