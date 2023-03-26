В МО РФ заявили об уничтожении украинского ударного БПЛА «Стриж» в Тульской области

Беспилотник упал в районе населенного пункта Киреевск, на месте падения работают специалисты МО и МЧС.

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В Тульской области российскими средствами ПВО сбит украинский ударный беспилотник «Стриж» (Ту-141), пытавшийся совершить атаку. Об говорится в сообщении Минобороны России.

Как заявили в ведомстве, надежное прикрытие на данном направлении обеспечивают зенитные ракетные комплексы «С-300», «Панцирь-С1», а также комплексы радиоэлектронной борьбы «Поле-21».

«Комплексом РЭБ "Поле-21" было осуществлено воздействие на ударный украинский беспилотник, в результате которого была выведена из строя его система навигации. Беспилотный аппарат, потеряв ориентацию, упал в районе населенного пункта Киреевск Тульской области», - сказали в МО.

Уточняется, что сейчас на месте падения беспилотника работают специалисты оборонного ведомства, а также МЧС и правоохранительных органов.

Ранее в Минобороны России рассказали, что ВКС РФ сбили украинский вертолет Ми-8 в Донецкой Народной Республике. Истребительная авиация сбила борт в районе населенного пункта Димитров.

Материал подготовили Анна Касаткина и Николай Баранов.