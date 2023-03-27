В стране и мире Взрыв прогремел у здания МИД Афганистана в Кабуле Ирина Елагина 1TV News сообщил о теракте перед зданием Министерства иностранных дел. © Фото: Saifurahman Safi, XinHua, Globallookpress Читайте нас на: Правоохранительные органы Кабула расследуют обстоятельства взрыва у здания афганского МИД, прогремевшего утром 27 марта. «Жители Кабула сообщают, что несколько минут назад перед зданием Министерства иностранных дел в городе Кабуле произошел взрыв», - приводит RT сообщение местного телеканала. По предварительным данным, погибли два человека, несколько ранены, уточняет индийский портал Sputniknews. Напомним, что 5 сентября у здания посольства России в Кабуле прогремел взрыв, погибли шесть человек, в том числе два сотрудника дипмиссии - второй секретарь и служащий отдела безопасности. Они вышли из здания, чтобы огласить список ожидавших в очереди на визу. Экспертное мнение и аналитика