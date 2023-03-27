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Взрыв прогремел у здания МИД Афганистана в Кабуле

Ирина Елагина
13:08 27.03.2023
1TV News сообщил о теракте перед зданием Министерства иностранных дел.
Взрыв прогремел у здания МИД Афганистана в Кабуле
© Фото: Saifurahman Safi, XinHua, Globallookpress
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Правоохранительные органы Кабула расследуют обстоятельства взрыва у здания афганского МИД, прогремевшего утром 27 марта.

«Жители Кабула сообщают, что несколько минут назад перед зданием Министерства иностранных дел в городе Кабуле произошел взрыв», - приводит RT сообщение местного телеканала. 

По предварительным данным, погибли два человека, несколько ранены, уточняет индийский портал Sputniknews

Напомним, что 5 сентября у здания посольства России в Кабуле прогремел взрыв, погибли шесть человек, в том числе два сотрудника дипмиссии - второй секретарь и служащий отдела безопасности. Они вышли из здания, чтобы огласить список ожидавших в очереди на визу. 

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