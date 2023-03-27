Взрыв прогремел у здания МИД Афганистана в Кабуле
1TV News сообщил о теракте перед зданием Министерства иностранных дел.
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Правоохранительные органы Кабула расследуют обстоятельства взрыва у здания афганского МИД, прогремевшего утром 27 марта.
«Жители Кабула сообщают, что несколько минут назад перед зданием Министерства иностранных дел в городе Кабуле произошел взрыв», - приводит RT сообщение местного телеканала.
По предварительным данным, погибли два человека, несколько ранены, уточняет индийский портал Sputniknews.
Напомним, что 5 сентября у здания посольства России в Кабуле прогремел взрыв, погибли шесть человек, в том числе два сотрудника дипмиссии - второй секретарь и служащий отдела безопасности. Они вышли из здания, чтобы огласить список ожидавших в очереди на визу.